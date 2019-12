-MONROE'NUN ELBİSESİ 4,6 MİLYON DOLARA SATILDI LOS ANGELES (A.A) - 20.06.2011 - Marilyn Monroe'nun, yönetmen Billy Wilder'ın 1955 tarihli ''Yaz Bekarı- The Seven Year Itch'' filminde giydiği ünlü beyaz elbisesi Beverly Hills'te düzenlenen açık artırmada 4,6 milyon dolara satıldı. Profiles in History müzayede evinin sözcüsü, yılların yorgunluğuyla rengi artık krem tonlarına çalan elbisenin, 1 veya 2 milyon dolara satılması beklenirken, 4,6 milyon dolara alıcı bulduğunu, bu miktarın masraflar da dahil edildiğinde 5,52 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. Elbisenin, Amerikalı aktris Debbie Reynolds'un açık arttırmaya sunulan koleksiyonunun bir parçası olduğu belirtildi.