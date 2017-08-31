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 MONORAYLA 4 DAKİKADA BÜYÜKBAŞ KURBAN KESİMİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA  Bayrampaşa Belediyesi tarafından modern kurban kesim tekniklerine göre hazırlanan "Monaray" sistemiyle bir kurbanlık 4 dakika içinde kesim işlemlerinin ardından sahiplerine teslim ediliyor

31 Ağustos 2017 16:41

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA 
Bayrampaşa Belediyesi tarafından modern kurban kesim tekniklerine göre hazırlanan \"Monaray\" sistemiyle bir kurbanlık 4 dakika içinde kesim işlemlerinin ardından sahiplerine teslim ediliyor. 
Bayrampaşa Belediyesi,  modern kesim tekniklerine göre hazırlanan ve \'Monoray\' adı verilen sistemle bayram öncesi kurban kesim tatbikatı gerçekleştirdi. Bayrampaşa Mega Center\'daki kurban kesim alanında yapılan tatbikatta bir büyükbaş kurbanın kesilmesi ve parçalara bölünmesi işlemi 4 dakika sürdü.  Tatbikata katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, basın mensuplarına yaptığı açıklamada monoray sistemle 4 dakika içerisinde vatandaşların kurbanlarını keseceklerini belirtti. 

\"ZAMANI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANARAK KESİYORUZ\"
Başkan Aydıner, hem kurban kesimine yönelik alınan önlemler hem de monoray sistemiyle ilgili yaptığı bilgilendirmede \"10 yıl önce başlattığımız bu sistemi her yıl geliştirerek tam modern hale getirdik.  Bu sistemde 4 ayrı perona aynı anda 4 tane hayvanımızı yerleştiriyoruz. Aynı anda kesim işlemini başlatıyoruz. Hayvanı ayağından yukarıya doğru kaldırdıktan sonra başı kesiliyor ve el değmeden, derisi soyuluyor. 4 dakikada 4 hayvanı zamanı en iyi şekilde kullanarak kesiyoruz\" diye konuştu. 
Atila Aydıner, kesim alanında hijyenik şartların en güzel şekilde sağlandığının da altını çizdi. 
Açıklamanın ardından 10  kurbanlık boğanın kesimi gerçekleştirildi. 

Görüntü Dökümü
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-Kurban Kesim alanından görüntüler
-Kurbanlık hayvanlar
-Monoray sistem
-Başkan Aydıner\'in açıklaması
-Bir hayvanın kesim işlemi
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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