Mönchengladbach'tan Twitter'daki '280 karakter' uygulamasına esprili yorum

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, Twitter’da 140 karakter olan sınırın 280’e artırılmasını, “280 karakter için teşekkürler. Kulübümüzün ismini artık tüm ihtişamıyla ifade edebiliyoruz” sözleriyle yorumladı.

Kulüp adı 23 karakterden oluşan Borussia Mönchengladbach, Twitter’daki bu yeniliğe spor camiasından en çok sevinen taraflardan biri oldu. Alman ekip, şimdiye kadar kulübün adını Gladbach olarak kısaltma ve farklı hashtag’ler kullanma gibi yöntemler denemişti.

Mönchengladbach’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle: