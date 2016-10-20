Mönchengladbach'ın ismini yazamadı!

İskoçya'da bir spor bar günün maçı olarak Celtic - Borussia Mönchengladbach'ı duyururken bir türlü Mönchengladbach yazamayınca ilginç bir çözüm yolu buldu.

Borussia Mönchengladbach isminin yazımının zor olması nedeniyle bir spor barının önünde yer alan panoya maç duyurusunda Borussia Mönchengladbach yazmaya çalışan çalışan Borussia'yı başarıyla yazdı. Ancak sıra Mönchengladbach'a gelince bazı sorunlar çıktı.

Önce Mun, sonra Mone arkasından da Meunch yazan adam Mönchengladbach yazamayacağını anlayınca hepsinin üstünü çizip 'A German Team (Bir Alman takımı) yazdı.

Bir kullanıcı bu panoyu fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaşınca infial başladı. Binlerce kişi fotoğrafı paylaşırken asıl hamle adı bir türlü yazılamayan Alman takımı Borussia Mönchengladbach'tan geldi.

Bundesliga ekibi Twitter'daki İngilizce hesabının adını değiştirerek 'A German Team' (Bir Alman takımı) yaptı.