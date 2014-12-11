Monako Prensliği ikiz bebeklerine kavuştu

Prenslikten yapılan resmi açıklamada; Monako Prensi 2. Albert'in eşi Prenses Charlene'in akşam saatlerinde "Jacques" ve "Gabriella" isminde bir kız ve bir erkek bebek dünyaya getirdiği duyuruldu.

Bebeklerin cinsiyeti açıklanmadığı için her ikisinin de erkek olması durumunda tahtın varisinin hangisi olacağı uzun süredir merak konusuydu. Buna göre ilk doğan erkek çocuğun varis kabul edildiği Monako Prensliği'nin ilk varisi Jacques bebek olacak.

Sabah saatlerinde sancıları nedeniyle hastaneye kaldırılan Prenses Charlene'nin sezaryenle doğum yaptığı da kaydedildi. Sağlıklı olduğu öğrenilen bebeklerin doğum haberiyle Prenslikte 41 pare top atışı yapıldı.

Prenslikte doğan ilk bebekler "Jacques" ve "Gabriella"nın gelişiyle uzun süredir merak edilen "varis kim olacak" tartışması da sona erdi.

Bebeklerin cinsiyeti açıklanmadığı için her ikisinin de erkek olması durumunda tahtın varisinin hangisi olacağı uzun süredir merak konusuydu. Buna göre ilk doğan erkek çocuğun varis kabul edildiği Monako Prensliği'nin ilk varisi Jacques bebek olacak.

Prens Albert, geçtiğimiz haftalarda yerel bir gazeteye verdiği röportajda, Prenses Charlene'in bebeklerin cinsiyetini bildiğini ve kendisinden sakladığını söylemiş, kendisinin de bu büyüyü bozmak istemediğini dile getirmişti.

Güney Afrika asıllı yüzücü 36 yaşındaki Charlene Wittstock ve 56 yaşındaki Prens 2. Albert, 2011'de evlenmişti. Prens Albert'in iki çocuğu daha bulunuyor. Ancak çocuklar evlilik dışı ilişkilerden olduğu için Prenslikte varis olarak kabul edilmiyor.