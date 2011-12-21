-Monako Prensi de radara yakalandı LYON (A.A) - 21.12.2011 - Monako Prensesi Caroline'in oğlu Andrea Casiraghi, Fransa'da bir otoyolda saatte 200 kilometre hız yaparken yakalandı. Emniyet yetkilileri, Fransa'nın orta-doğu kesimindeki Macon'da dün polis radarına yakalanan 27 yaşındaki Prens'in Audi A6 marka araçla saatte 200 kilometre hız yaptığının tespit edildiğini belirtti. Prens'in otomobilinin parka çekildiği, ehliyetine el konduğu ve trenle evine dönmek zorunda kaldığı kaydedildi. Fransa'da otoyollarda hız sınırı saatte 130 kilometre.