Monaco'ya son dakikada 'soğuk duş'

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği G Grubu'nda yer alan Monaco, Fransa Ligue 1'in 8. haftasında sahasında Montpellier ile 1-1 berabere kaldı.
Kırmızı-beyazlılar, ilk yarıyı 38'de Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun attığı golle 1-0 önde tamamladı. Montpellier, mücadelenin uzatma dakikalarında Souleymane Camara'nın attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı ve maçın skorunu tayin etti.
Montpellier, geçen hafta sahasında Paris Saint-Germain ile 0-0 berabere kalarak 1 puan almayı başarmıştı.