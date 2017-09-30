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Spor

Monaco'ya son dakikada 'soğuk duş'

Kırmızı-beyazlı ekip, geçen hafta Lille deplasmanında 4 farklı galibiyet almıştı

30 Eylül 2017 14:13

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği G Grubu'nda yer alan Monaco, Fransa Ligue 1'in 8. haftasında sahasında Montpellier ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlılar, ilk yarıyı 38'de Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun attığı golle 1-0 önde tamamladı. Montpellier, mücadelenin uzatma dakikalarında Souleymane Camara'nın attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı ve maçın skorunu tayin etti.

Montpellier, geçen hafta sahasında Paris Saint-Germain ile 0-0 berabere kalarak 1 puan almayı başarmıştı.

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