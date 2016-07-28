Monaco'ya iki gol birden atan Emenike'nin dönüşü muhteşem oldu

Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe ile resmi maçına çıkan Emmanuel Emenike, Monaco filelerini 2 kez havalandırarak dikkat çekti. Kiralık geçirdiği sezonun ardından Fenerbahçe'ye dönen Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Monaco'ya 2 gol atarak sarı-lacivertli ekibe iyi bir dönüş yaptı.

Kardemir Karabükspor'da başlayan Türkiye kariyerinde 2011-2012 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak yaşanan 3 Temmuz sürecinde sarı-lacivertli formayı giymeden Rusya'nın Spartak Moskova takımına giden Emenike, 2013-2014 sezonu başında büyük umutlarla yeniden Fenerbahçe'ye transfer edildi.

Sarı-lacivertli takımda iki sezonda Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında 66 resmi maça çıkan Emenike, toplamda 17 kez fileleri havalandırdı. 2013-2014 sezonunda Süper Lig'de 12 gole imza atan 29 yaşındaki futbolcu, 2014-2015 sezonunda ligde 4, Türkiye Kupası'nda 1 gol kaydetti. Fenerbahçe'de 2014-2015 sezonunda beklentileri karşılayamayan ve taraftarın tepkisiyle karşılaşan Nijeryalı futbolcu, 2015-2016 sezonunun başında Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Ein takımına kiralandı.

El-Ein'de de beklentileri karşılayamayan Emmanuel Emenike, devre arasında yeniden sarı-lacivertli takıma döndü. Kadroda düşünülmeyen Nijeryalı oyuncu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı İngiltere Premier League takımlarından West Ham United'a kiralandı. İngiltere'de 13 lig maçına çıkan Emenike, gol sevinci yaşayamadı.