T24 LogoT24 Logo
Spor

Monaco'nun en hızlısı Button

23 Mayıs 2009 19:35


Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Monaco Grand Prix'sinde Brawn GP pilotu Jensen Button, pole pozisyonunu yine kimseye bırakmadı.

Monca Grand Prix’sine sıralama turlarında en iyi dereceye imza atan Brawn GP pilotu Jenson Button ilk cepte başlayacak.

Button, müthiş heyecana sahne olan son sektörde çok iyi bir atak yaparak saniyenin binde 25'i farkla pole pozisyonun sahibi oldu.

Ferrari pilotu Kimi Raikkonen ikinci sıraya yerleşirken, üçüncü sırada ise yine Brawn GP'den Rubens Barrichello yer aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24