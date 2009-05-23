Monaco'nun en hızlısı Button



Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Monaco Grand Prix'sinde Brawn GP pilotu Jensen Button, pole pozisyonunu yine kimseye bırakmadı.



Monca Grand Prix’sine sıralama turlarında en iyi dereceye imza atan Brawn GP pilotu Jenson Button ilk cepte başlayacak.



Button, müthiş heyecana sahne olan son sektörde çok iyi bir atak yaparak saniyenin binde 25'i farkla pole pozisyonun sahibi oldu.



Ferrari pilotu Kimi Raikkonen ikinci sıraya yerleşirken, üçüncü sırada ise yine Brawn GP'den Rubens Barrichello yer aldı.



