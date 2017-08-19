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Spor

Monaco'dan Fransa Ligue 1 rekoru

Kylian Mbappe maçta forma giymedi

19 Ağustos 2017 13:33

Son Fransa Ligue 1 şampiyonu Monaco, 15 maç üst üste kazanarak ligde yeni bir rekor kırdı. Liginde yeni sezona 2 maçta 2 galibiyetle başlayan ekip, son olarak Metz deplasmanında Radamel Falcao'nun attığı tek golle gelen galibiyetle sayıyı 3'te 3'e çıkardı.

Eurosport'ta yer alan habere göre; oldukça zor geçen maçta Monaco'ya galibiyeti getiren gol 78. dakikada sezona fırtına gibi başlayan Radamel Falcao'dan gelirken, geçtiğimiz sezon kendisine şampiyonluğu getiren kazanma serisini bu sezon da sürdüren Monaco, Metz karşısında üst üste 15. galibiyetini elde ederek Ligue 1 rekorunu kırmayı başardı.

2009 yılında üst üste 14 galibiyet alan Bordeaux'nun rekorunu tarihe gömen Leonardo Jardim'in takımı, transfer döneminde önemli oyuncularını kaybetmesine rağmen bu sezon da şampiyonluk yarışının önemli favorileri arasında olduğunu gösterdi.

PSG başta olmak üzere Avrupa devlerinin takibindeki Kylian Mbappé'nin son iki haftada forma giymediği Monaco'da Radamel Falcao ise performansıyla göz kamaştırıyor. Metz filelerini de boş geçmeyen Kolombiyalı yıldız, Ligue 1'deki son 5 maçında 7 gol kaydetmeyi başardı.

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