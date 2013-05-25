Monaco'dan 2 Portolu'ya 70 milyon Euro

Bu sezon yeniden Fransa Birinci Ligi'ne çıkan Monaco, Porto'nun 2 yıldızı Moutinho ve Rodriguez'i 70 milyon Euro'luk astronomik bir bonservis bedeli karşılığında renklerine kattı.



Monaco, James Rodriguez için 45 milyon Euro, Joao Moutinho içinse 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

27 yaşındaki Moutinho, geçen sezon Premier Lig kulüplerinden Tottenham'ın da gündemine gelmişti.

21 yaşındaki James Rodriguez ise bu sezon gösterdiği performansla, takımının şampiyonluğunda başrollerden birini oynamıştı.

Monaco'yu geçen yıl satın alan milyarder Rus işadamı Dmitry Rybolovlev, Atletico Madridli Radamel Falcao'yu da kadrosuna katmak istiyor.

Monaco'nun, Kolombiyalı golcü için 60 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade ediliyor.