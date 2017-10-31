T24 LogoT24 Logo
Spor

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim: Tek hedefimiz galibiyet

"Stattaki atmosferin havaya girmemize yardımcı olacağını düşünüyorum"

31 Ekim 2017 22:02

Beşiktaş ile yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek olan Monaco'nun teknik direktörü Leonardo Jardim, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Vodafone Park'ta düzenlediği basın toplantısında 6 yıl önce Portekiz ekiplerinden Braga'nın başındayken Beşiktaş ile oynadığını hatırlatan Portekizli çalıştırıcı, "Braga ile de Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Stattaki atmosferin havaya girmemize yardımcı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Leonardo Jardim'in Beşiktaş maçı öncesi açıklaması şöyle:

''6 yıl önce Braga ile de Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Yarın stattaki atmosferin havaya girmemize yardım edeceğini düşünüyorum. Yarın oyuncularım ellerinden geleni yapacak. Tek hedefimiz galibiyet. Buradan alacağımız puanlar bizim için çok avantajlı olacak. Bu takımda 4. yılımı doldurdum. Takımıma inanıyorum. Geçen yıl şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadık. Önümüzde hala üç maç var. Bu her şeyin olabileceği anlamına geliyor.'' 

"Ligde, Şampiyonlar Ligi'ne göre iyiyiz"

''İlk maça göre daha etkili oynamamız gerekiyor. İlk maç dengeli geçmişti. Yarın da evimizde oynuyor gibi dengeli olmalıyız. Ligde Şampiyonlar Ligi'ne göre iyi gidiyoruz. Bir maç kazanırsak daha da odaklanacağımızı düşünüyorum. Son iki maçta daha iyi savunma yapmaya başladık. Ancak kaleyi korumak sadece defans oyuncularının işi değil.'' ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER

LeonardoJardimMonacoTeknik DirektörBeşiktaşAçıklamahedefimizgalibiyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24