Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim: Tek hedefimiz galibiyet

Beşiktaş ile yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek olan Monaco'nun teknik direktörü Leonardo Jardim, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Vodafone Park'ta düzenlediği basın toplantısında 6 yıl önce Portekiz ekiplerinden Braga'nın başındayken Beşiktaş ile oynadığını hatırlatan Portekizli çalıştırıcı, "Braga ile de Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Stattaki atmosferin havaya girmemize yardımcı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Leonardo Jardim'in Beşiktaş maçı öncesi açıklaması şöyle:

''6 yıl önce Braga ile de Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Yarın stattaki atmosferin havaya girmemize yardım edeceğini düşünüyorum. Yarın oyuncularım ellerinden geleni yapacak. Tek hedefimiz galibiyet. Buradan alacağımız puanlar bizim için çok avantajlı olacak. Bu takımda 4. yılımı doldurdum. Takımıma inanıyorum. Geçen yıl şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadık. Önümüzde hala üç maç var. Bu her şeyin olabileceği anlamına geliyor.''

"Ligde, Şampiyonlar Ligi'ne göre iyiyiz"

''İlk maça göre daha etkili oynamamız gerekiyor. İlk maç dengeli geçmişti. Yarın da evimizde oynuyor gibi dengeli olmalıyız. Ligde Şampiyonlar Ligi'ne göre iyi gidiyoruz. Bir maç kazanırsak daha da odaklanacağımızı düşünüyorum. Son iki maçta daha iyi savunma yapmaya başladık. Ancak kaleyi korumak sadece defans oyuncularının işi değil.'' ifadelerini kullandı.