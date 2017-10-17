Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim: Kazanmaya ihtiyacımız var

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Monaco'nun teknik direktörü Leonardo Jardim, kazanmaya ihtiyaçları olduğunu ve gruptan çıkmak istediklerini belirtti.

Karşılaşma öncesinde II. Louis Stadı'nda basın karşısına geçen Portekizli çalıştırıcı, takımı adına kilit ismin Radamel Falcao olacağını düşündüğünü aktardı.

Leonardo Jardim'in maç önü açıklamaları şöyle oldu:

‘’Beşiktaş şampiyon bir takım’’

‘’Beşiktaş şampiyon bir takım, kaliteli ve tecrübeli oyunculara sahip. Şu anda da grupta liderler. Yarın bizim mutlaka kazanmaya ihtiyacımız var.

Amacımız tabiki kazanmak. Gruptan çıkmak istiyoruz. Lider olmak zor olsa da bu maçta 3 puana ihtiyacımız var.’’

‘’Zor durumda olsak da özgüvenimiz çok iyi’’

‘’Kötü olsaydık Şampiyonlar Ligi’nde olmazdık. Zor durumda olsak da özgüvenimiz çok iyi. Şampiyon olmak zor, bunun kabul ediyorum ama bunun için elimizden geleni yapmamız gerekiyor’’

Geçen sene daha ofansif oynamıştık. Bu sezon performansımızı daha iyi yere getirmek için uğraşıyoruz. Bizim için kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Performansımız iyi olmalı en önemlisi o.’’

"Subasic'in özgüvene ihtiyacı var"

Leonardo Jardim, kaleci Daniel Subasic’in ligde 3-2 kaybettikleri Olympique Lyon maçındaki performansının iyi olmadığını aktararak, ‘’Kalecinin özgüvene ihtiyacı var. Son maçta kötü oynaması onun kalitesiz bir oyuncu olduğu anlamına gelmiyor. Subasic, Beşiktaş maçı için hazır’’ değerlendirmesini yaptı.

‘’Falcao çok kaliteli, Beşiktaş maçında iyi oynayacaktır’’

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’nun önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen 43 yaşındaki teknik adam, ‘’Falcao, çok kaliteli bir oyuncu. Diğer futbolculara motivasyon veren birisi. Yarın iyi bir futbol ortaya koyacağına eminim’’ diyerek sözlerine son verdi.