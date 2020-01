Monaco Teknik Direktörü Jardim: "Stattaki atmosfer, havaya girmemiz konusunda yardımcı olacak"

\"Tek hedefimiz galibiyet\"

\"Daha konsantre bir oyun sergilemek istiyoruz\"

Keita Balde: \"Hala ümidimiz var\"

\"Falcao\'nun yerinde oynamayacağım\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ve futbolculardan Keita Balde, Beşiktaş mücadelesi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vodafone Park\'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Jardim, statta çok önemli bir atmosfer olacağını belirterek, \"6 yıl önce Braga ile de Beşiktaş\'a karşı oynamıştım. Yarın stattaki atmosferin havaya girmemize yardım edeceğini düşünüyorum. Ambiyansı biliyorum. Futbolcularıma, bu atmosferin kendileri için bir avantaj olduğunu söyledim\" dedi.

\"TEK HEDEFİMİZ GALİBİYET\"

Oyuncularının kendisine böyle maçlara çıkmaya alışık olduklarını söylediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, \"Dün akşam oyuncularımla konuştum. Bana, ellerinden geleni yapacaklarını, her zaman böyle maçlara çıkmaya alışık olduklarını söylediler. Tek hedefimiz galibiyet. Buradan alacağımız herhangi bir puan bizim için çok büyük avantaj olacak. Ben bu takımdaki 4\'üncü yılımı doldurdum. Bu takıma inanıyorum. Geçen sezon Fransa Ligi şampiyonluğu kazandık ve Şampiyonlar Ligi\'nde yarı final yaptık. İnancımız yerinde, oyunu oynamaya devam edeceğiz. 3 maç her şeyi değiştirebilir\" ifadelerini kullandı.

\"DAHA KONSANTRE BİR OYUN SERGİLEMEK İSTİYORUZ\"

İlk maça göre daha etkili oynamaları gerektiğini söyleyen Jardim, şunları söyledi:

\"İlk maça bakarsak daha etkili oynamalıyız. İlk maçta da oyuncularım etkiliydi ama ikinci golde istediklerimizi gerçekleştiremedik. Evimizde daha dengeli oynadık. Etkili ve rekabetçi oynadığımızı düşünüyorum ama yarınki maçı aynı evimizde oynuyormuş gibi oynamak istiyoruz.

Gayet güzel gidiyoruz ligde. İyi maçlar çıkardık ve puan tablosunda 2\'nci sırada yer alıyoruz. Bu çok iyi. ŞL çok farklı. Burada da iyi maçlar oynadık ama nedense bu sezon iyi gitmiyoruz. Maçları oynadıkça, antrenman yaptıkça daha da güven kazanıyoruz. Maç kazanırsak daha da güçleneceğiz. Şampiyonlar Ligi\'ndeki iddiamız devam ediyor. Bunun için daha konsantre bir oyun sergilememiz gerekiyor. Son iki maça baktığımızda daha iyi savunma yapmaya başladık. Gol yememek, kaleyi korumak sadece defansın sorumluluğunda olan bir şey değil. Orta saha ve hücum hattı da sorumluluk almalı.\"

KEITA BALDE: \"HALA ÜMİDİMİZ VAR\"

Monaco\'ya bu sezon başında katılan Keita Balde ise şunları söyledi:

\"Hala bizim ümidimiz var. Tur atlamayı çok istiyoruz. Yarınki maçta bir şeyleri değiştirebilir. İnancımız var.

Daha önce hiç Vodafone Park\'ta oynamadım. Stadın çok sıcak bir atmosferi olduğunu duymuştum. Yarın bu atmosferde oynamak istiyorum ama biz atmosferden etkilenmeden kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Yarın stadyumun çok baskılı olacağını biliyoruz. Buna hazırız. Çok konsantre oynayarak, bu baskıyı atlatmak istiyoruz.\"

\"FALCAO\'NUN YERİNDE OYNAMAYACAĞIM\"

Radamel Falcao\'nun sakat olması ile ilgili konuşan Keita, \"Bu konuda herhangi bir baskı hissetmiyorum. Onun yerine geçtiğimi de düşünmüyorum. Her futbolcunun yeri ve pozisyonu ayrıdır. Falcao çok önemli bir oyuncu. Her oyuncunun oynadığı pozisyon ve yeri çok farklı bu takımda\" diye konuştu.

Son olarak takım defansı ile ilgili konuşan Keita, \"Şampiyonlar Ligi çok zor bir lig. Hücuma daha fazla önem vereceğiz yarınki maçta. Defansif olarak da eksiklerimizi tamamladığımızı düşünüyorum\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Açıklamalar