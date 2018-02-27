Monaco, Talisca için devrede

Beşiktaş'ta ikinci ve son kiralık sezonunu geçiren Anderson Talisca hakkında önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Portekiz'de yayın yapmakta olan O Jogo gazetesi, bugünkü haberinde Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki sezon Monaco'ya transfer olabileceğini okuyucularıyla paylaştı.

Ligue 1'in son şampiyonu unvanıyla bu sezon Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden Monaco'da teknik direktör Leonardo Jardim'in Talisca'yı kadrosunda görmek istediği ifade edilirken, menajer Jorge Mendes'in de bu transferin gerçekleşmesi için şimdiden Monaco ve Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica kulüplerinin temsilcileriyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Gazetenin haberinde ayrıca Talisca'ya Monaco'nun yanı sıra İngiltere ve Çin'den bazı kulüplerin talip olduğunun altı çizilirken, Beşiktaş'ın da 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 31 Mayıs tarihine kadar satın alma opsiyonu bulunduğu hatırlatıldı.

Opsiyonu 25 milyon Euro

Beşiktaş’ın 2 yıllığına kiraladığı Talisca’nın sözlşemesindeki satın alma opsiyonu 25 milyon euro. 31 Mayıs 2018’e dek bu opsiyonu kullanma hakkına sahip olan Beşiktaş, şayet Talisca’yı satın alırsa yıllık kiralama bedeli olan toplam 4 milyon euroyu (2+2) da bu rakamdan düşebilecek. Yani Beşiktaş için Talisca’nın bonservisi 31 Mayıs’a dek 21 milyon euro.

(NTV)