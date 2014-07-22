Monaco Sneijder için İstanbul'a geliyor

2014 Brezilya Dünya Kupası'nda 6 golle gol kralı olan James Rodriguez'i Real Madrid'e kaptıran Monaco, Kolombiyalı genç yeteneğin yerini Galatasaraylı Wesley Sneijder ile doldurmak istiyor.

Fransız gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre 30 yaşındaki Hollandalı yıldız için Galatasaray'la görüşecek olan Monaco kulübünün yöneticileri, Başkan Ünal Aysal'ın "20 milyon euroyu getiren alır" sözünden hareketle masaya oturcak..



Galatasaray'ın kapıyı 20 milyon eurodan açma isteği karşısında fiyatı düşürmek için uğraşacağı iddia edilen Monaco, transferi bir an önce bitirmek istiyor.



1 buçuk sezon Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 58 maçta 21 gol, 10 asistlik bir performansın altına imzasını attı.