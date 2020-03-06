Monaco, Onyekuru için 13,5 milyon Euro istiyor

Galatasaray'ın satın alma opsiyonu olmadan 750 bin Euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun en az bir yıl daha takımda kalmasını isteyen sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Monaco ile temasa geçti.



Galatasaray'ın geri dönmesi için 6 ay uğraştığı Henry Onyekuru beklentileri boşa çıkarmadı. Fenerbahçe derbisinin kahramanı olan Onyekuru için hocası Fatih Terim sistemini değiştirdi ve 10 numarası Emre Akbaba'dan vazgeçti. Onyekuru'nun ilk 11'e girmesiyle Falcao da performansını artırdı.

Sabah'ın haberine göre; Monaco'dan 750 bin Euro'ya kiralanan 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor ancak Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e kadar Galatasaray'da herkes Onyekuru'nun takımda kalmasını istiyor.



Everton'a 13.5 milyon Euro (92 milyon lira) ödeyerek Onyekuru'nun bonservisini alan Monaco ise "Pazarlığa hazırız ama Onyekuru'dan zarar etmeyeceğiz" mesajıyla genç oyuncuyu 13.5 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayacağını Galatasaray'a bildi.