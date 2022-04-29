THY EuroLeague çeyrek final maçında Monaco, sahasında Olympiakos'u konuk edecek. Peki Monaco-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Etabın 3. karşılaşmasında Olympiakos Monaco'yu, 83-87’lik skorla yenmişti. Bu sonuçla, Olympiakos seride 2-1 öne geçti. Olympiakos, Monaco'yu deplasmanda yenmesi halinde Anadolu Efes ile karşılaşacak.

THY EuroLeague play-off turu 4. maçında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 75-70 yenerek seride 3-1 yapan Anadolu Efes, Final Four'a yükselmişti.

Monaco-Olympiakos karşılaşması ne zaman ve hangi kanalda?

Monaco-Olympiakos maçı, 29 Nisan Cuma günü saat 22:00'da beIN SPORTS 4'te canlı yayımlanacak.