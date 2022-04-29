T24 LogoT24 Logo
Spor

Monaco-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çeyrek finalde Monaco-Olympiakos heyecanı

29 Nisan 2022 12:17

THY EuroLeague çeyrek final maçında Monaco, sahasında Olympiakos'u konuk edecek. Peki Monaco-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Etabın 3. karşılaşmasında Olympiakos Monaco'yu, 83-87’lik skorla yenmişti. Bu sonuçla, Olympiakos seride 2-1 öne geçti. Olympiakos, Monaco'yu deplasmanda yenmesi halinde Anadolu Efes ile karşılaşacak. 

THY EuroLeague play-off turu 4. maçında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 75-70 yenerek seride 3-1 yapan Anadolu Efes, Final Four'a yükselmişti. 

Monaco-Olympiakos karşılaşması ne zaman ve hangi kanalda?

Monaco-Olympiakos maçı, 29 Nisan Cuma günü saat 22:00'da beIN SPORTS 4'te canlı yayımlanacak.

THY EuroLeagueOlympiakosMonacokarşılaşmaanadolu efeshangikanalsaat kaçtane zamanbeIN SPORTS
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24