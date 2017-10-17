Monaco maçı öncesi Şenol Güneş basın toplantısında konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda oynayacakları, Monaco maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

II. Louıis Stadında düzenlenen basın toplantısında basın mensupları ile bir araya gelen Güneş, maçın zor geçeceğini söyledi.

Beşiktaş, Porto, Monaco ve Leipzig’in yer aldığı G gurubunun dengeli bir grup olduğunu belirten teknik adam, ‘’Gruba başlarken 4 takımın da dengeli olduğunuve sıralamanın belli olmayacağını düşünüyorduk. Şu anda iki maç oynandı ve 4 maçımız daha var. Zor bir maç oynayacağız. Bireysel açıdan çok iyi oyuncuları olan bir takımla karşılaşacağız. Şu ana kadar aldıkları puan kimseyi yanıltmasın. Monaco ile üst üste iki maç oynayacağız. Burada ve kendi sahamızda oynadığımız maçlar gruptaki yerimizi tayin edecek’’ diye konuştu.

‘’Geçen sezon başarılı sonuçlar alan ve bunu transferlere yansıtan bir takım’’

Şenol Güneş, Monaco’nun son zamanlarda elde ettiği başarılar ve transferleri ile dikkat çektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

‘’Tarihi ve geçen sezon çok başarılı sonuçlar alan ve bunu transfer sezonunda oldukça iyi kullanan bir takım. 350 milyon Euro transfer parası kazanan ve 100 milyon Euro değerinde transfer yapan bir takımla karşılaşacağız. Böyle takımlara karşı rakamsal verilerle değil oynayarak sonuç alıyoruz. Futbol değişken sonuçları olan bir oyun. Zaman zaman parası ve gücü olan takımlar kaybedebiliyor. Bizde bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Sonucun ne olacağını bilmiyorum ama en iyi futbolumuzu oynayacağız’’

Şenol Güneş: Her maça en iyi sonuç için çıkıyoruz

Her maça en iyi sonucu almak için çıktıklarını belirten Güneş, ‘’Orkan Çınar haricinde eksik oyuncuların olmadığını ama performans olarak hazır olmayan futbolcular olabilir’’ diye konuştu.

Her maça aynı anlayışla çıktıklarını belirten Beşiktaşlı teknik adam,’’ Her maça güzel futbol oynamak ve iyi sonuç almak istiyoruz. Yarın da aynı şeyi düşüneceğiz’’ ifadesini kullandı.

‘’Son 3 lig maçında kaybetmek normal spekülasyon yapmak istemiyoruz’’

Süper lig'deki gidişatlarının da değerlerndiren Güneş,‘’Son 3 maçta galip gelemememiz normal. Bunun üzerinden spekülasyon yapmak istemiyoruz ama eleştirenlere saygı duyuyoruz. Bir maçın kazanılmasının ve kaybedilmesinin birçok sebebi olabilir. Oyuncularımın iyi niyetli olduğunu ve ellerinden gelen gayreti göstereceklerini düşünüyorum. Maç kaybettikleri için üzüntüleri olacaktır. Kazanmanın da morali olacaktır. Rakibimizin gücünü biliyoruz. O güce cevap verip, kendi oyunumuzla 3 puan almak istiyoruz’’ sözlerini kullandı.

''Seyirci ile üstümüze baskı kuramazlar''

Seyircinin üstlerinde baskı yaratmasını beklemeyen Güneş:

''Seyirci açısından çok baskı olmasını beklemiyorum. Oyun olarak rahat maç olmayacaktır. Çünkü çok becerili, hızlı oyuncuları olan bir takım. Ama biz de buna hazırız. Güç dengemizi tartacağız. Monaco'nun iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Geride olduğunu düşünmüyorum. İyi takımlar bunu zaman içinde düzeltir." diyerek sözlerine son verdi.