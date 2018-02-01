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Spor

Monaco kazandı, finalin adı belli oldu

Monaco, yarı finalde karşılaştığı Montpellier'i eleyerek Lig Kupası'nda finale yükseldi

01 Şubat 2018 15:18

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Lig Kupası Final maçında Monaco ile karşılaşacak.

Monaco, Lig Kupası yarı final karşılaşmasında Montpellier takımına konuk oldu.

Mücadelenin ilk yarısında oyuna hakim taraf olan Monaco, 15. ve 29. dakikada Kolombiyalı Falcao'nun attığı iki golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanını ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Monaco, Montpellier'i 2-0 yenerek finale yükseldi.

PSG, Lig Kupası yarı final karşılaşmasında dün akşam Rennes'i deplasmanda 3-2 yenerek finale çıkmıştı.

Fransa Lig Kupası final karşılaşması 31 Mart'ta PSG ile Monaco arasında oynanacak.
 

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