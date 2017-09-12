T24 LogoT24 Logo
Spor

Monaco, İstanbul'a taraftarsız gelecek

Kırmızı-beyazlılar, deplasman seyircisine bilet satışı için Beşiktaş'a talepte bulunmayacak

12 Eylül 2017 15:46

Fransa Ligue 1 ekibi ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Monaco, Devler Ligi'nde Beşiktaş ile oynayacağı deplasman maçına taraftar götürmeme kararı aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, 1 Kasım 2017'de İstanbul'da Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmada Fransız taraftarlara ait bir tribün olmamasını kararlaştırdı.

EuroSport'ta yer alan habere göre Fransız ekibi yaptığı açıklamayla Ulusal Holiganizmle Mücadele Birliği'nin tavsiyesi üzerine grubun 4. haftasında oynanacak Beşiktaş maçına deplasman organizasyonu yapılmayacağını duyurdu.

Taraftarlarına Vodafone Arena deplasmanına gitmemeyi öneren kırmızı-beyazlılar, deplasman seyircisine bilet satışı için Beşiktaş'a talepte bulunulmayacağını ve deplasman tribününün kapalı olacağının altını çizdi.

ETİKETLER

MonacotaraftartribünBeşiktaşVodafone Parkİstanbulgetirmeyecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24