Monaco, İstanbul'a taraftarsız gelecek

Fransa Ligue 1 ekibi ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Monaco, Devler Ligi'nde Beşiktaş ile oynayacağı deplasman maçına taraftar götürmeme kararı aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, 1 Kasım 2017'de İstanbul'da Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmada Fransız taraftarlara ait bir tribün olmamasını kararlaştırdı.

EuroSport'ta yer alan habere göre Fransız ekibi yaptığı açıklamayla Ulusal Holiganizmle Mücadele Birliği'nin tavsiyesi üzerine grubun 4. haftasında oynanacak Beşiktaş maçına deplasman organizasyonu yapılmayacağını duyurdu.

Taraftarlarına Vodafone Arena deplasmanına gitmemeyi öneren kırmızı-beyazlılar, deplasman seyircisine bilet satışı için Beşiktaş'a talepte bulunulmayacağını ve deplasman tribününün kapalı olacağının altını çizdi.