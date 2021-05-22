Monaco'dan Rachid Ghezzal hamlesi

Beşiktaş, bu sezon şampiyonluğun en önemli mimarlarından olan Rachid Ghezzal'ı kadroda tutmak için çaba harcarken devreye Fransız devi Monaco girdi.

Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, 35 resmi maçta 8 gol- 18 asistle değerini katladı. İngilizler, 28 yaşındaki Cezayirli için "Sezon sonu görüşelim" dediği için siyah-beyazlı yönetim önceki gün ilk adımı attı ancak dişli bir rakiple karşı karşıya kaldı.

Monaco eski oyuncusu için kesenin ağzını açtı. Beşiktaş'ın, 5 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı başarılı sağ kanat için Monaco, İngiliz ekibine 10 milyon euroluk teklifle gitti. Siyah-beyazlı yönetim yapacağı toplantının ardından Ghezzal transferinde yol haritasını belirleyecek. (Sabah)