Monaco, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3\'üncü maçında yarın temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşacak olan Monaco, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Leonardo Jardim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Koşu ile başlayan idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman