Monaco 13 yıl sonra yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u saf dışı bırakan Monaco, yarı finale yükseldi.

Fransa'nın Monaco takımı, Almanya'da 3-2 yendiği Borussia Dortmund ile sahasında karşılaştı.

Borussia Dortmund, polisin, takım otobüsünü 20 dakika kadar durdurması nedeniyle stada geç geldi. Bu yüzden karşılaşma 5 dakika rötarlı başladı.

Monaco, Mbappe'nin 3. dakikadaki golüyle maçın başında 1-0 üstünlük yakaladı. Fransız temsilcisi, Falcao'nun 17. dakikada attığı golle devreyi 2-0 önde tamamladı.

Borussia Dortmund, Reus'un 48. dakikada gelen golüyle umutlansa da Monaco, oyuna sonradan giren Germain'in 81. dakikadaki golüyle maçı 3-1 kazandı.

Bu sezon evinde oynadığı 7'nci Şampiyonlar Ligi maçında da yenilmeyen Monaco, 2003-2004 sezonunda finale çıktığından bu yana ilk kez yarı final bileti aldı.