Monaco - Beşiktaş maçından notlar

Tolgay Arslan ve Adriano ilk 11\'de

Mircea Lucescu II. Louis Stadı\'nda

Caner Erkin ceza sınırında

Türk taraftarlar yasağı deldi

ALİ DANAŞ - MONACO / DHA (fotoğraflı)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. hafta karşılaşmasında Monaco\'ya konuk oluyor.

İlk iki maçtan galibiyetle ayrılarak 6 puan toplayan Siyah Beyazlılar, grubun lideri konumunda. Monaco ise 1 puanla son sırada bulunuyor. Beşiktaş\'ın hedefi; Monaco\'dan iyi bir sonuçla dönerek gruptan çıkma avantajını yükseltmek.

TOLGAY ARSLAN VE ADRİANO İLK ONBİRDE

Teknik direktör Şenol Güneş, Monaco karşısına ideal 11\'ine yakın bir kadro ile çıktı.

Sakatlığı geçen Adriano\'yu beklenenin aksine Caner\'in yerine değil de Gökhan Gönül\'ün yerine sahaya süren Güneş, Brezilyalı oyuncuyu sağ bekte görevlendirdi. Şenol Güneş\'in kadroda yaptığı 2. değişiklik ise Oğuzhan Özyakup\'u yedek soyundurmak oldu. Son haftaların tartışılan ismi Oğuzhan, tecrübeli hoca tarafından yedek kulübesine gönderilirken yerine oynayan oyuncu Tolgay Arslan oldu.

Diğer mevkilerde değişiklik yapmayan Güneş defans hattını kalede Fabricio, geri dörtlüde Adriano, Pepe, Tosic, Caner, orta ikiliyi Atiba, Tolgay ve hücum hattını da Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun\'dan oluşturdu.

Beşiktaş\'ın yedek kulübesindeki oyuncuları Tolga Zengin, Mitrovic, Medel, Negredo, Oğuzhan, Gökhan Gönül ve Lens oldu.

Monaco\'nun kadrosu ise Subasic, Sidibe, Glik, Jemerson, Toure, Moutinho, Fabinho, Tielemans, Lemar, Balde ve Falcao\'dan oluştu.

MİRCEA LUCESCU II. LOUİS STADI\'NDA

Beşiktaş\'ın Monaco deplasmanını Siyah Beyazlı kulübün özel davetlileri yerinde tekip etti. Aralarında bir çok iş adamının olduğu konuklar Monaco - Beşiktaş karşılaşmasını izlemek için kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı.

Monaco - Beşiktaş maçını takip eden bir diğer önemli isim ise A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu\'ydu. Geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelerek görevine devam kararı alan Lucescu, II. Louis Stadı\'nda karşılaşmayı takip etti. Lucescu\'nun izlediği Beşiktaş\'ta A Milli oyunculardan sadece Caner ve Cenk Tosun ilk 11\'de sahaya çıktı.

CANER ERKİN CEZA SINIRINDA

Beşiktaş\'ta Caner Erkin Monaco maçına sarı kart ceza sınırında çıktı.

Porto ve Leipzig maçlarında sarı kart gören Caner, Monaco maçında da sarı kart görürse bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek. Siyah Beyazlıların bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı iki hafta sonra İstanbul\'da yine Monaco ile olacak.

TÜRK TARAFTARLAR YASAĞI DELDİ

Beşiktaşlı taraftar, kulübün deplasman maçlarına taraftar götürmeme kararına rağmen stada girmeyi başardı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında çıkan olaylardan dolayı 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan Siyah Beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında deplasmana taraftar almıyor. Maç öncesinde de Monaco yetkilileri ile Türk taraftarlara bilet satılmaması konusunda anlaşan Siyah Beyazlılar, özel davetliler haricinde maça Türk seyirci aldırmıyordu.

Monaco polisi de maç öncesi stat çevresine gelen ve Monaco\'nun 80 km. çevresinde yaşamayan Türk vatandaşlarının (bileti olsa bile) stada girmesine izin vermedi.

Ancak yaklaşık 100 kadar Beşiktaş taraftarı stada girmeyi başararak, tribünlerde tezahüratlarda bulundu.