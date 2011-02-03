-MONA LİSA ERKEK Mİ? ROMA (A.A) - 02.02.2011 - İtalyan Rönesans sanatçısı Leonardo da Vinci'nin eseri Mona Lisa için genç bir adamın modellik yaptığı iddia edildi. İtalya Kültürel Miras Komitesi Başkanı Silvano Vincenti, Roma'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Da Vinci'nin yardımcılığını yapan, Salai olarak bilinen gencin Mona Lisa için modellik yapmış olabileceğini söyledi. Asıl adı Gian Giacomo Caprotti olan gencin Da Vinci'ye 16 yaşında yardımcı olmaya başladığı ve 25 yaşına kadar bu görevi sürdürdüğünü belirten Vincenti, Caprotti'nin sanatçının ilham perisi olmuş ve birçok tablo için modellik yapmış olabileceğini ifade etti. Vincenti, Da Vinci ve Caprotti'nin muhtemelen aşk yaşadığını da iddia etti. Mona Lisa'nın gözlerinde Lenonardo'ya işaret eden ''1'' harfi ve Salai'ye işaret eden ''s'' harfinin gizlendiğini belirten Vincenti'nin iddiaları, 1804'ten bu yana Mona Lisa'nın sergilendiği Paris'teki Louvre Müzesi yetkililerince reddedildi. Louvre Müzesi'nden yapılan açıklamada tablonun 2004 ve 2009 yıllarında laboratuvarda incelendiğini, bu incelemeler sırasında harf ya da sayılara rastlanmadığı bildirildi.