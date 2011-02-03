T24 LogoT24 Logo
Dünya

MONA LİSA ERKEK Mİ? ROMA (A.A)

03 Şubat 2011 01:25

-MONA LİSA ERKEK Mİ? ROMA (A.A) - 02.02.2011 - İtalyan Rönesans sanatçısı Leonardo da Vinci'nin eseri Mona Lisa için genç bir adamın modellik yaptığı iddia edildi. İtalya Kültürel Miras Komitesi Başkanı Silvano Vincenti, Roma'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Da Vinci'nin yardımcılığını yapan, Salai olarak bilinen gencin Mona Lisa için modellik yapmış olabileceğini söyledi. Asıl adı Gian Giacomo Caprotti olan gencin Da Vinci'ye 16 yaşında yardımcı olmaya başladığı ve 25 yaşına kadar bu görevi sürdürdüğünü belirten Vincenti, Caprotti'nin sanatçının ilham perisi olmuş ve birçok tablo için modellik yapmış olabileceğini ifade etti.  Vincenti, Da Vinci ve Caprotti'nin muhtemelen aşk yaşadığını da iddia etti. Mona Lisa'nın gözlerinde Lenonardo'ya işaret eden ''1'' harfi ve Salai'ye işaret eden ''s'' harfinin gizlendiğini belirten Vincenti'nin iddiaları, 1804'ten bu yana Mona Lisa'nın sergilendiği Paris'teki Louvre Müzesi yetkililerince reddedildi. Louvre Müzesi'nden yapılan açıklamada tablonun 2004 ve 2009 yıllarında laboratuvarda incelendiğini, bu incelemeler sırasında harf ya da sayılara rastlanmadığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24