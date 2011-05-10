-MOLOTOFLU SALDIRIYA 6 TUTUKLAMA MARDİN (A.A) - 10.05.2011 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kamu binalarına molotofkokteyli attıkları gerekçesiyle 6 kişinin tutuklandığı bildirildi. Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kamu binalarına molotofkokteyli saldırıda bulundukları belirlenen ve aralarında terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) örgütünün Mardin sorumlusu olan M.A'nın da bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Söz konusu zanlıların Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Şahısların terör örgütünün talimatları doğrultusunda bombalama, molotofkokteyli atma, taşlı ve havai fişekli saldırı tarzı korsan gösteri eylemlerini organize ettikleri, belirtilen eylemlere aktif olarak katıldıkları, DYG içerisinde faaliyet gösteren şahısları illegal eylemlere katılmaları için yönlendirdikleri belirlenmiştir. Teknik ve fiziki takibi yapılan şahısların faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak Mardin ve Nusaybin ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde C.B, S.Ö, S.A, S.K. ve Z.Ç. ile DYG'nin Mardin sorumlusu olan M.A. yakalanmıştır.'' Evlerinde yapılan aramalarda, güvenlik güçlerine ve kamu binalarına yönelik gerçekleştirilen saldırı eylemlerinde kullanılan sapan, poşet içerisinde çok sayıda bilye ve bıçak ile örgütsel dokümanın ele geçirilen 6 kişinin, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.