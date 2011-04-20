Molotoflar ve taşlar havada uçuştu!

T24

Polis çadırda



Cami çıkışı gözaltı



Çocuklar da yaralandı



Molotof ve taş yağdı



Halkın kap kacaklı direnişi





Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 7’si BDP’nin desteklediği 12 bağımsız milletvekili adayının adaylıklarını iptal etmesi, Van ve Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde olaylara neden oldu. Van’da aralarında BDP’nin desteklediği milletvekili adayları Aysel Tuğluk, Van Belediye Başkanı BDP’li Bekir Kaya’nın da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi, Akköprü ve Soydan kavşaklarından yürüyüşe geçerek, Cumhuriyet Caddesi’nde buluştu ve yolu trafiğe kapattı. Cumhuriyet Caddesi’nde buluşan gruplar, yolu trafiğe kapattı. Yüzleri maskeli bazı kişiler, ellerindeki molotofkokteyllerini banka şubelerine ve çevreye atarak, küçük yangınlar çıkardılar, çevredeki dükkanların camlarını kırdılar.Doğalgaz borusuna atılan molotofkokteylinin çıkardığı yangına söndürme tüpüyle müdahale edildi. Polisin, tazyikli su ve gözyaşartıcı bomba kullanarak durdurmak istediği göstericiler taşla karşılık verdi. Grup, belediye binası önünde de oturma eylemi yaptı. Olaylara müdahale eden polise ait bir zırhlı aracın devrilmesi sonucu da 3 polis memuru hafif yaralandı. Polis, göstericileri dağıtmak için zaman zaman havaya ateş açtı. Bazı göstericilerin çevresinde toplandığı Ahmedi Hani Parkı’ndaki çadıra müdahale edip kaldıran polis, taş toplayıp girenleri gözaltına aldı.BDP’li Van Belediyesi’nin Basın Halkla İlişkiler Müdürü Adnan Bilen de atılan plastik mermiyle bacağından yaralandı. Göstericilerin Hz. Ömer Camisi’ne saklandığı ihbarı alan polis, camiden çıkanların kıyafetlerini ve ellerini kontrol etti, 10 kişiyi gözaltına aldı. Gün boyu süren ve birçok işyerinin zarar gördüğü eylemlerde, 12’si polis 20 kişi yaralandı, 102 gösterici gözaltına alındı. Sabah saatlerinde kepenklerin kapalı olduğu Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde ise kalabalık Oslo Meydanı’nda toplandı. Yürüyüşe geçen grup, Şemdinli yolunu barikatlarla kapatıp, 5 dakika oturma eylemi yaptı. Grubun, tekrar şehir merkezine yürüyüşe geçmesi ve taş atmaya başlamaları üzerine polis boyalı ve tazyikli su ile gözyaşartıcı bomba kullandı. Olaylarda, 1’i polis amiri olmak üzere 6 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 25 yaşındaki Müjdat Yılmaz, ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Van’a gönderildi.Mardin’in Nusaybin İlçesi’ndeki olaylarda, 1’i bebek 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Nusaybin’deki evinin avlusunda oyun oynayan 2.5 yaşındaki Yekbun Baran’ın kafasına isabet eden bir gaz bombası fişeğiyle yaralandığı iddia edildi. Mersin’de adaylık başvurusu iptal edilen Ertuğrul Kürkçü’ye destek için adliye binasına kadar yürüyen grup, siyah çelenk koydu. Gruptakilerin Kürkçü ile adliye binasına girmesine polis izin vermeyince arbede yaşandı. Binaya giren Kürkçü, YSK’ya gönderilmek üzere adli sicil kaydı aldı. Şırnak’ın İdil İlçesi’nde esnaf kepenkleri indirirken, akşam saatlerinde barikat kurup yolu trafiğe kapatan bir grup, öğretmen evinin de camlarını taşla kırdı. Ankara’da bir grup, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Kızılırmak Caddesi’ndeki binasının önünde toplandı. Grup burada Türkçe ve Kürtçe slogan atarak YSK’nın kararını protesto etti.İstanbul Taksim Meydanı’nda toplanan aralarında Sebahat Tuncel’in de bulunduğu bin kişilik grup, önce oturma eylemi yaptı. Yasadışı örgüt flamasıyla Aksaray’daki demokrasi çadırına doğru yürüyüşe geçen grup Unkapanı Köprüsü’nde bir yangına giden itfaiye araçlarına molotofkokteyli attı. Köprüyü geçtikten sonra PTT Şubesi’ne molotofkokteyli, Haşim İşcan Geçidi’nde vatandaşlara taş atan göstericiler, Türk bayrağı olduğu için Oruç Gazi İlköğretim Okulu ile Pertevniyal Lisesi’ni de taşladılar. Aksaray’a geldiğinde bir nalbura molotofkokteyli atan göstericiler, içi yolcu dolu İETT otobüsüne de taş yağdırdı. Göstericiler daha sonra polise havai fişekle saldırınca, polis biber gazıyla karşılık verdi. İstanbul’daki izinsiz gösteriler sırasında 6’sı kadın 44 kişi gözaltına alındı.BDP’liler, Taksim’den Aksaray’a yürürken, çevredeki dükkanlara molotofkokteyli atarak, küçük yangınlar çıkardılar. Bir noter de alevler içinde kaldı. Otomobil malzemeleri satan dükkanın yanına astığı afiş, molotofkokteyliyle yanmaya başlayınca üst katta oturan kadın, eline geçirdiği kap kacaklarla su atarak, afişi söndürmeye çalıştı ve alevleri uzaklaştırdı. Polisin dağıttığı grup, kısa süre sonra, Aksaray Metrosu’nun çıkışında “sivil itaatsizlik” çadırında oturma eylemi yaptı. Bu sırada gruptan bir kişinin meydandaki direğe tırmanarak indirdiği Türk bayrağı birkaç dakika sonra yeniden yerine çekildi.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde yüzleri maskeli bazı kişiler, polise taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdı. Polis, gruba biber gazı ve basınçla suyla müdahale etti. Bu sırada tekerlekli sandalye kullanan bir engelli arbedenin içinde kaldı. Olay bittiğinde geride, boyalı su sıkılmış meydan ve sandalyesinden düşmüş yardım bekleyen engelli kalmıştı. Bir göstericinin baltayla görüntülendiği olaylarda 100 kişi gözaltına alındı, 15’i polis 30 kişi hafif yaralandı.