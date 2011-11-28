Molotofkokteyli silah sayıldı, 12 yıl hapis verildi



T24 - Van'da 4 molotofkokteyli ve havai fişekle yakalanan iki sanığa "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 12.5'ar yıl hapis cezası verildi.





Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Şubat 2010'da 4 molotofkokteyli, molotof yapımında kullanılan malzeme ve havai fişeklerle yakalanan iki sanığa 'terör örgütüne silah sağlama' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.



Davanın gerekçeli kararında İstanbul'da belediye otobüsüne atılan molotofkokteylinin patlaması sonucu ağır yaralanan lise öğrencisi Serap Eser'in hayatını kaybetmesi örneği verildi.



Adana Emniyet Müdürü Mehmet Avcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, molotofkokteylinin bomba muamelesi görmesini istemişti.





Avcı, şöyle konuşmuştu: “Molotofkokteyli denilen şey, meyve kokteyli değil. Kanuna belli bir bomba adıyla girmeli. Buna karşı da silah kullanılabilmeli yoksa daha çok canımız yanar.”





