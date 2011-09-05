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Molotofkokteyli çocuğu yaraladı MERSİN (A.A)

05 Eylül 2011 02:12

-Molotofkokteyli çocuğu yaraladı MERSİN (A.A) - 04.09.2011 - Mersin'de izinsiz gösteri düzenlemek isteyen grubun attığı molotofkokteyli, bir çocuğun vücudunda yanıklara neden oldu. Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesindeki Şevket Sümer Mahallesinde bir grup, izinsiz gösteri düzenlemek istedi. Grubun, Siteler Polis Merkezi yakınlarına atmak istediği molotofkokteylinin bir evin balkonuna isabet etmesiyle balkonda oynayan Sedat Özünal'ın (8) üstüne yanıcı maddenin bir bölümü geldi.  Yakınları tarafından Mersin Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun yüzünde ve omuzunda 2. dereceden yanığın oluştuğu tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın yaşandığı eve misafirliğe geldiği belirtilen Özünal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bu arada, grubun ara sokaklara kaçarak kaybolduğu belirtildi. 

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