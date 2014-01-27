Molotof atan MİT'çi çıktı

İstanbul’da terör operasyonu düzenleyen emniyet, 2011 yılında bir A.S isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Savcılık tarafından örgüt üyeliği, patlayıcı madde atma ve bulundurma ile mala zarar verme suçlarından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. 2011 yılının Mart ayında hakkında dava açılan sanık A.S, terör örgütü üyesi olmakla suçlandı ve 2009 ile 2010 yılında terör örgütü tarafından düzenlenen eylemlere katılmak ve molotofkokteyli atmak suçlarından İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı.

Tutuklu sanık duruşmada çarpıcı bir bilgi verdi. Terör eylemlerine devlet için katıldığını söyleyen sanık A.S, “2008 yılından bu yana MİT’e ve emniyete çalışıyorum” dedi. Bunun üzerine mahkeme duruşmayı bitirdi.

Damla Güler'in Vatan gazetesinde yer alan haberine göre mahkeme, MİT ve emniyete yazı yazarak sanığın ifadelerinin doğru olup olmadığını sordu. Emniyet yanıt vermedi. MİT ise şu yanıtı verdi: “Söz konusu şahıs, birçok eylemde haber elemanı olarak kullanılmıştır.” Ardından bazı MİT görevlileri de mahkeme heyeti ile görüşmek için adliyeye geldi ve bilgiyi sözlü tekrar etti.

Bunun üzerine heyet dosya ile ilgili bir dizi önlem aldı. Sanığın “MİT’e çalıştığının deşifre olmaması ve örgütün hedefi haline gelmemesi için” dosya bir süre mahkeme başkanının odasında muhafaza edildi. Ancak resmi yazışma olduğu için gelen yazı duruşmada okunmak zorunda kaldı. MİT’in yazısının dava dosyasına girmesinin ardından görülen duruşmada, dava savcısı mütalaasını sundu.

Savcı: Cezalandırılmalı

Sanığın örgüt üyeliği, patlayıcı madde atma ve bulundurma ile mala zarar verme suçlarından cezalandırılmasının istenildiğini belirten savcı, mütalaasında MİT’ten gelen yazıya da bir nevi yanıt verdi. Sanığın MİT personeli koruma kanunu kapsamında olmadığını belirten savcılık, eylemlerinden dolayı cezalandırılmasını talep etti. Savcılığın mütalaasını sunduğu duruşmada, A.S. “tutuklu kaldığı süre ve atılı suçun niteliği” gerekçeleriyle tahliye edildi. Tutuksuz yargılanmaya devam eden sanık ile ilgili mahkemenin vereceği karar ise merak konusu oldu.

Hakimlere suikast şüphesiyle gözaltına alındı

A.S.’nin ismi daha önce de PKK üyesi olarak bir davada geçmişti. Yaklaşık 2 yıl önce özel yetkili savcı ve hakimlerin oturduğu lojmanların önündeki ağaç ve elektrik trafolarına yazılan gizemli yazılar, Ergenekon ve Balyoz gibi davalara bakan hakim ve savcılara suikast yapılacağı endişesi yarattı. Polis lojmanın girişinde namlusuna mermi sürülmüş silahlarla 2 PKK’lı yakalandı. Operasyonu genişleten polis 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında A.S. de vardı. Daha önce de Kağıthane’de 7 iş yerine molotofkokteyli atılması ve 8 aracın yakılması olayına karıştığından, hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasından yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. 6 şüpheli PKK üyeliği suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler savcılıkta ise olayın terör değil “Gönüş işi” olduğunu iddia etti.

Şüphelilerden O.S., Bakırköy Cumhuriyet Savcısı’nın kızına aşık olduğunu söyledi. O.S., adam yaralama ve gayrimenkul davalarını üstlenen avukata aşık olmuş, karşılık bulamayınca genç kadını tehdit etmeye başlamıştı. O.S. sürekli telefonla aradığı kadına, “Arkamda örgüt var. Seni ve aileni temizleyeceğim” demişti.