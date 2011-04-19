-MOLOTFKOKTEYLİ ATAN BDP'LİLERE MÜDAHALE İSTANBUL (A.A) - 19.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 12 bağımsız milletvekili adayının adaylığını iptal etmesi kararını protesto amacıyla Taksim'de oturma eylemi yaptıktan sonra Aksaray'a doğru yürüyüşe geçen ve bazı iş yerlerine taş ve molotofkokteyli atan BDP üyesi gruba polis müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren eylemin ardından Aksaray Metro Durağı'na doğru başlatılan yürüyüş sırasında gruptan taşlar atılması sonucu çevredeki bazı araçların, dükkanların ve evlerin camları kırıldı. Yürüyüş yapan grup, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nden geçerken, Fatih İtfaiyesine bağlı itfaiye araçları ile bir ambulansa, bir noter ve PTT Kargo binasına da molotofkokteyli atıldı. Molotofkokteyli atılması sonucu, PTT Kargo binasının camları kırıldı ve girişinde küçük çaplı yangın çıktı. Bu arada, Fatih itfaiyesi ekiplerinin, Tarlabaşı'ndaki bir çocuk yuvasındaki yangın ihbarına müdahale etmek üzere gittikleri sırada molotofkokteylli saldırıya uğradıkları öğrenildi. Grup Aksaray Metrosu'na önüne vardığı sırada burada güvenlik önlemleri alan polis ekiplerine molotofkokteyli atıldı. Bunun üzerine polis gruba müdahale etti. -DİYARBAKIR'DA BELEDİYE OTOBÜSÜNE MOLOTOFKOKTEYLİ ATILDI Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait otobüsü durdurup yolcularını indiren bir grup gösterici, araca molotofkokteyli attı. Edinilen bilgiye göre, Sur ilçesi Melikahmet Caddesi'nde bir grup gösterici, barikat kurup yolu ulaşıma kapattıktan sonra Büyükşehir Belediyesine ait Kenan Polat yönetimindeki 21 AK 055 plakalı otobüsü durdurdu. Sürücü ve yolcuları otobüsten indiren göstericiler, araca molotofkokteyli attı. Otobüste çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Otobüste maddi hasar meydana geldi. Sürücü Kenan Polat, yaptığı açıklamada, seyir halindeyken yola barikat kurulduğunu belirterek, ''Yolcuları ve beni indirdikten sonra molotofkokteyli attılar'' dedi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.