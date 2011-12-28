Mollaları kızdıran defile

T24-

Tek yol çarşaf

Gençler zorlamaya karşı

Hürriyet'in haberine göre, Şeriat yasaları gereği kadınlar başlarını ve vücutlarını örtmek zorunda olan İran'da çarşaf kadınların en çok itibar ettiği örtünme yöntemi. Ancak daha modern İran kadınları, saçlarının ön kısımlarını açıkta bırakan başörtülerini takıyor, vücut hatlarını belli eden dar kesimli mantolar ve elbiseler giyiyor. Bunların yanı sıra son dönemde çok sayıda kadının saçlarını sarıya boyatıp ağır makyajla sokağa çıktığı gözlerden kaçmıyor.Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad kadınlarla ülkenin kötü şöhretli ahlak polisini sık sık karşıya getiren tesettür giyimdeki bu çok çeşitliliğe son vermek için harekete geçti, ancak daha büyük tartışma yarattı. Ahmedinejad hükümeti, tesettüre örnek emsal üretmek için ülkenin önde gelen moda tasarımcılarına yönelik bir yarışma açtı.110 tasarımcı, hükümetin isteği doğrultusunda İranlı kadınlara hem tesettüre uygun, hem de güzelliklerini sergileyebilecekleri bir dizi kıyafet tasarladı. Kasım ayında Tahran’da mankenler üzerinde sergilenen değişik renk ve modeldeki yazlık ve kışlık kıyafetler, ziyaretçi kadınların genelde beğenisini topladı.Washington Post gazetesine göre, bütün kadınların çarşaf giymesinden yana olan ülkenin aşırı muhafazakar kesimi bu yeni giysilerden hoşlanmadı. Muhafazakarların Maşregh isimli internet sitesi, “Kadınlara kısa pardesü yerine, İslami yetkililer, çarşafları göstermeliydi. Çarşaf, tek İslami kıyafettir” diye yazdı.Ahmedinejad Yönetimi ise polisiye yöntemlerle kadınların tesettüre zorlanamayacağının farkında. Nitekim Ahlak Polisi’nin geçen yıl 70 modacıyı sorgulamasına, 400 mağazayı uygunsuz kıyafetler sattığı gerekçesiyle kapatmasına rağmen İranlı kadınlar bildiğini okumayı sürdürüyor.Gençlerin yüzde 70’ine yakını 35 yaşın altında ve kentli. Yasaklara rağmen Batılı film ve müzikleri takip eden, tatillerini Türkiye sahilleri veya Dubai’de geçiren bu yeni nesil, kıyafet konusunda yasakların kalkması veya gevşetilmesi gerektiğine inanıyor.