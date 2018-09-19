Molibden madeni çalan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de polis kılığına girerek şoförünün el ve ayaklarını bağladıkları TIR\'ı taşıdığı 3 milyon lira değerindeki 20 ton molibden madeniyle birlikte çalan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

​Olay, 10 Eylül tarihinde TEM yolu Kocaeli\'nin Çayırova ilçesindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Polis kılığına giren bazı kişiler, çakarlı araçlarla Ermenistan\'dan yola çıkıp Hollanda\'ya giden molibden yüklü TIR\'ı durdurdu. Şüpheliler el ve ayaklarını bağladıkları ismi açıklanmayan şoförü yol kenarına bırakıp, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 20 ton molibden madeni yüklü TIR\'ı çaldı. Yol kenarındaki şoförü fark eden diğer sürücüler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şoförün ifadesine başvurdu. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, ortaklaşa yürüttükleri çalışmayla şüphelilerin, E.K. (34), Y.A. (34), V.B. (36) ve M.A. (22) ile Gürcistan uyruklu S.N., I.T. ve V.I. olduğunu belirledi.

İstanbul\'un Tuzla ve Küçükçekmece ilçeleri ile Kocaeli\'nin Körfez ilçesindeki 5 ev ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, E.K., Y.A., V.B. ve M.A.\'yı gözaltına aldı. Gürcistan uyruklu S.N., I.T. ve V.I.\'nın yurt dışına çıktıkları saptandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 Uzi marka kurusıkı otomatik tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi, çeşitli miktarlarda çek ve para ile maden analiz cihazı ele geçirildi.

Molibden madeni ile birlikte çalınan TIR ise İstanbul Kurtköy ile Şile arasındaki boş bir alanda terk edilmiş bulundu. Çalınan 3 milyon değerindeki 20 tonluk molibden madeninin 11 tonu İstanbul Küçükçekmece\'de bulunan bir depoda, 7 tonu Tuzla Orhanlı TIR garajında, 2 tonu ise Kocaeli\'nin Körfez ilçesindeki bir iş yerinde bulundu.

Şüphelilerin polisteki sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri, yurt dışına kaçan Gürcistan uyruklu kişilerin molibdeni kendilerine sattıklarını söyledikleri ifade edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi.



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