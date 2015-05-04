Moldova’da yolsuzluk protestosu

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen protesto gösterisine yaklaşık 10 bin kişi
katıldı. Rus haber ajansı Interfax'ın polise dayanarak verdiği bilgilere göre, göstericiler
bankacılık sistemindeki şüpheli işlemler sonucu 1 milyar dolar tutarında zarar
oluşmasını protesto etti. Göstericiler megafonlarla ülkedeki yolsuzluk ve usulsüzlüklere
karşı sloganlar atarken, yolsuzluklara adı karışmış olan siyasetçi ve hukukçuların
istifasını talep etti.
Nisan ayında Moldova Merkez Bankası, üç banka tarafından verilen yaklaşık 1 milyar
dolar tutarındaki kredinin ortadan kaybolduğunu tespit etmişti. Ülkenin Gayrisafi
Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 15'i dolayındaki kredilerin kimlere verildiği ise açıklanmadı.
Yetkili meclis komisyonunun raporuna göre, söz konusu meblağın bir kısmı bir Rus
bankasına aktarıldı. Şüpheli finans işlemlerinde adı geçen üç banka aracılığıyla ülkede
emeklilerin maaşları da ödeniyor.
Avrupa'nın en yoksul ülkesi olan Moldova, 2014 yılında
Avrupa Birliği ile ortaklık
anlaşması imzalamıştı.