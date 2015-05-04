Moldova’da yolsuzluk protestosu

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen protesto gösterisine yaklaşık 10 bin kişi

katıldı. Rus haber ajansı Interfax'ın polise dayanarak verdiği bilgilere göre, göstericiler

bankacılık sistemindeki şüpheli işlemler sonucu 1 milyar dolar tutarında zarar

oluşmasını protesto etti. Göstericiler megafonlarla ülkedeki yolsuzluk ve usulsüzlüklere

karşı sloganlar atarken, yolsuzluklara adı karışmış olan siyasetçi ve hukukçuların

istifasını talep etti.

Nisan ayında Moldova Merkez Bankası, üç banka tarafından verilen yaklaşık 1 milyar

dolar tutarındaki kredinin ortadan kaybolduğunu tespit etmişti. Ülkenin Gayrisafi

Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 15'i dolayındaki kredilerin kimlere verildiği ise açıklanmadı.

Yetkili meclis komisyonunun raporuna göre, söz konusu meblağın bir kısmı bir Rus

bankasına aktarıldı. Şüpheli finans işlemlerinde adı geçen üç banka aracılığıyla ülkede

emeklilerin maaşları da ödeniyor.

Avrupa'nın en yoksul ülkesi olan Moldova, 2014 yılında

Avrupa Birliği ile ortaklık

anlaşması imzalamıştı.