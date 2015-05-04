T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Moldova’da yolsuzluk protestosu

Moldova'da binlerce kişi, mali piyasalarda yaklaşık 1 milyar dolar kayba neden olan usulsüzlükleri protesto etmek için sokağa döküldü.

04 Mayıs 2015 14:36

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen protesto gösterisine yaklaşık 10 bin kişi
katıldı. Rus haber ajansı Interfax'ın polise dayanarak verdiği bilgilere göre, göstericiler
bankacılık sistemindeki şüpheli işlemler sonucu 1 milyar dolar tutarında zarar
oluşmasını protesto etti. Göstericiler megafonlarla ülkedeki yolsuzluk ve usulsüzlüklere
karşı sloganlar atarken, yolsuzluklara adı karışmış olan siyasetçi ve hukukçuların
istifasını talep etti.

Nisan ayında Moldova Merkez Bankası, üç banka tarafından verilen yaklaşık 1 milyar
dolar tutarındaki kredinin ortadan kaybolduğunu tespit etmişti. Ülkenin Gayrisafi
Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 15'i dolayındaki kredilerin kimlere verildiği ise açıklanmadı.
Yetkili meclis komisyonunun raporuna göre, söz konusu meblağın bir kısmı bir Rus
bankasına aktarıldı. Şüpheli finans işlemlerinde adı geçen üç banka aracılığıyla ülkede
emeklilerin maaşları da ödeniyor.

Avrupa'nın en yoksul ülkesi olan Moldova, 2014 yılında
Avrupa Birliği ile ortaklık
anlaşması imzalamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MoldovaKişinevInterfaxMoldova Merkez BankasıGayrisafi YurtiçiHasılasıRusAvrupaBirliğiDeutsche Welle Türkçe AFPBÖ/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24