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Dünya

Moldova'da seçim sonuçları değişmedi

Moldova'da 5 Nisan'da yapılan seçimlerde kullanılan oyların yeniden sayılması sonucu usulsüzlük tespit edilmediği bildirildi.

17 Nisan 2009 03:00

Moldova'da 5 Nisan'da yapılan, muhalefetin sonuçlarına itiraz ettiği genel geçimlerde kullanılan oyların yeniden sayılması sonucu herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği bildirildi.

Merkez Seçim Komisyonu sözcüsü, oyların yeniden sayılmasıyla elde edilen sonuçların asıl sayımdakiyle aynı olduğunu belirterek, Komünist Parti'nin 101 sandalyeli mecliste 60 milletvekilliğini kazandığını kaydetti.

Muhalefet seçimlerin hileli olduğunu, seçmen listelerinin, ölmüş kişilerin ya da yurt dışındakilerin isimlerinin eklenmesiyle şişirildiğini iddia etmişti.

Seçimleri iktidardaki Komünist Partisinin kazandığının açıklanmasından sonra Batı yanlısı muhalefetin itirazları şiddete dönüşmüştü.

Devlet Başkanı Vladimir Voronin de 90'dan fazla kişinin yaralandığı, yaklaşık 200 kişinin tutuklandığı olayların ardından oyların yeniden sayılması çağrısında bulunmuştu. Voronin, ülkesinde siyasi istikrarın ve barış ortamının yeniden sağlanmasını istediğini kaydetmişti.

Oyların yeniden sayımını da aldatmaca olarak niteleyen muhalefet ise yeni sayım sonuçlarına da itiraz etti.

Romanya ile Ukrayna'nın arasında yer alan ve nüfusu 4,1 milyon olan Moldova'da Komünist Partisi'nin oyların yaklaşık yüzde 50'sini kazandığı açıklanmıştı.

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