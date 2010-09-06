Moldova'da referandum geçersiz sayıldı!

T24- Moldova'da bugün düzenlenen referandumun geçersiz olduğu bildirildi.



Cumhurbaşkanının parlamento yerine halk tarafından seçilmesiyle ilgili referandumda katılım oranının yüzde 29,67'de kaldığı, oysa referandumun geçerli olabilmesi için katılım oranının enaz yüzde 33 olması gerektiği belirtildi.



Siyasi krize son vermek amacıyla düzenlenen referandumun geçersiz ilan edilmesiyle, krizindevam ettiği yorumları yapılıyor.



Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından, Moldova'da 2001 yılında ilk komünist cumhurbaşkanı seçilen eski Moldova Cumhurbaşkanı Vladimir Voronin, referandumun bir "tuzak" olduğunu savunarak, yandaşlarına boykot çağrısında bulunmuştu.