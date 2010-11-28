-MOLDOVA'DA PARLAMENTO SEÇİMİ BAŞLADI KİŞİNEV (A.A) - 28.11.2010 - Moldova'da parlamento seçimi başladı. Moldovalı seçmenler, ülke tarihinde yapılan üçüncü parlamento seçiminde, saat 07.00'den itibaren oy vermeye başladı. Avrupa Birliği (AB) yanlısı partiler ile Moskova ve diğer eski Sovyet cumhuriyetleriyle iyi ilişkiler kurmayı amaçlayan Komünist Parti arasında tercih yapacak olan Moldovalı seçmenler bugün saat 21.00'e kadar oylarını kullanacak. Seçim sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor. Moldova'daki AB yanlısı 4 parti tarafından oluşturulan ittifak, geçen yılın temmuz ayında yapılan seçimde daha çok milletvekilliği kazanmasına karşın, ülkede devlet başkanını seçecek milletvekili sayısına ulaşamamıştı. Komünist Parti ise seçim sonucu iktidara gelememesine karşın meclisteki en büyük siyasi parti olarak kalmayı başarmış ve batı yanlısı devlet başkanının seçilmesini engellemişti. Moldova kanunlarına göre 101 üyeli Moldova parlamentosunda cumhurbaşkanı seçilebilmesi için 61 milletvekilinin oyu gerekiyor.