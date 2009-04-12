Moldova’da oylar yeniden sayılacak

Moldova'da Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Vladimir Voronin'in, 5 Nisanda yapılan seçimlerde kullanılan oyların tamamının yeniden sayılması talebini kabul etti.



Mahkeme Başkanı Dumitru Pubelere, oturumdan sonra yaptığı açıklamada, "Moldova Anayasa Mahkemesi,sonuç olarak, Merkezi Seçim Komisyonunun 9 gün içinde bütün oyları yeniden saymasına karar verdi" dedi.



Pubelere, oyların yeniden sayılmasının, muhalefetin istediği gibi seçmen listelerinin incelenmesini de içereceğini belirterek, "Bu iki konu birbiriyle yakından bağlantılı. Diğeri olmadan öbürünü yapamazsınız" diye konuştu.



Ülke, Komünist Parti'nin seçim zaferinin ardından şiddet olaylarının yaşandığı protesto gösterilerine sahne olmuştu.

