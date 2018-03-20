T24 LogoT24 Logo
Dünya

Moldova'da markette el bombası patladı: 2 ölü

Müşterinin üzerinde bulunan el bombası yere düşerek patladı

20 Mart 2018 20:33

Moldova'nın başkenti Kişinev'de, bir markette müşterinin üzerinde bulunan el bombası yere düşüp patladı. Olayda bir market çalışanı ile müşteri hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, başkent Kişinev'deki bir markette yaşandı. Yerel basında çıkan haberlere göre,  alış veriş yapan müşteri ile çalışan arasında satın alınan malların ödemesi konusunda tartışma çıktı. Bu sırada 49 yaşında olduğu belirtilen müşterinin üzerinde bulunan el bombası yere düşerek patladı

Patlamada aralarında tartışma çıkan market çalışanı ile sabıkalı olduğu iddia edilen müşteri hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiye müdahalede bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı, müşterinin üzerinde neden el bombası bulunduğunun araştırıldığı bildirildi.

ETİKETLER

Moldovamarketel bombasıpatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24