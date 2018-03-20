Moldova'da markette el bombası patladı: 2 ölü

Moldova'nın başkenti Kişinev'de, bir markette müşterinin üzerinde bulunan el bombası yere düşüp patladı. Olayda bir market çalışanı ile müşteri hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, başkent Kişinev'deki bir markette yaşandı. Yerel basında çıkan haberlere göre, alış veriş yapan müşteri ile çalışan arasında satın alınan malların ödemesi konusunda tartışma çıktı. Bu sırada 49 yaşında olduğu belirtilen müşterinin üzerinde bulunan el bombası yere düşerek patladı

Patlamada aralarında tartışma çıkan market çalışanı ile sabıkalı olduğu iddia edilen müşteri hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiye müdahalede bulundu.



Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı, müşterinin üzerinde neden el bombası bulunduğunun araştırıldığı bildirildi.