Moldova'da iç savaş tehlikesi

Moldova Devlet Başkanı Vladimir Voronin, genel seçim sonuçlarını protesto eden göstericilerin bazı kamu binalarını ele geçirmeleri ve parlamentoya girmeleri üzerine Batı ülkelerinden yardım istedi.



Interfax haber ajansının bazı yabancı diplomatlardan aldığı bilgiye göre Voronin, başkent Kişinev'deki kargaşadan büyük bir kaygı duyduğunu söyledi ve Batı ülkelerine, sorunun çözümü konusunda yardım etmeleri çağrısında bulundu.



Moldova'da 2001 yılından bu yana iktidarda olan komünistler seçimi yüzde 50 oranında oy alarak kazanmış, muhalifler hile yapıldığı iddiasıyla seçimin yinelenmesini istemişti. Gösteri düzenleyen bir grup muhalif, devlet başkanlığı binasına ve meclise saldırmıştı.

Hükümet, olaylar üzerine oyların tekrar sayılmasına karar vermişti. (aa)