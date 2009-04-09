Moldova'da Facebook'lu darbe girişimi

Moldova'da neler oluyor?

‘Sabrımızın sonu var’

Doğu Avrupa ülkesi Moldova’da komünist iktidarın zaferle çıktığı seçimin ardından Batı yanlısı muhalif gençler, Gürcistan ve Ukrayna’daki gibi ‘renkli halk darbesi’ne kalkışırken, kriz Romanya’yla diplomatik gerilime yol açtı.Radikal gazetesinin derlemesine göre, siyasi parti desteği olmadan Twitter, Facebook ve SMS gibi iletişim araçlarıyla örgütlenen muhalifleri, önceki gün işgal ettikleri başkanlık ve parlamento binalarından polis atarken isyanı kışkırtmakla suçlanan eski sömürge gücü Romanya’nın Kişinev Büyükelçisi Filip Teodorescu sınır dışı edildi.Devlet Başkanı Vladimir Voronin, Romanya ve AB bayraklarıyla dün yine meydana inen muhalifleri darbe girişimiyle suçlayıp “Sabrımızın sınırı var. Bir avuç sarhoş faşistin çıkardığı kargaşaya göz yumamayız. Romanya bayrağı devlet binalarında sallanıyorsa bu, darbe istendiğini gösteriyor” dedi. Voronin isyana karşı Batı’dan da yardım istedi. Kamu binalarında mobilyaları yakıp bilgisayar ve televizyonları talan eden göstericilerden 193’ü tutuklandı. Bunların sekizi 18 yaşın altında. Çatışmalarda 270 kişi yaralandı. Parlamentodaki yangında yaralanan bir kız da öldü.İsyan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) hafta sonu ‘uluslararası standartlara uygun’ notunu verdiği genel seçimleri 2001’den beri iktidarda olan Komünist Parti’nin yüzde 50 oyla kazanmasıyla patlamıştı. ‘Ben bir Komünist karşıtıyım’ adıyla bir sivil komite kuran muhalifler, sandığa hile karıştırıldı gerekçesiyle oyların yeniden sayımını istedi. Son seçimle parlamentoda Voronin’in halefini belirleme şansını yakalayan Komünistler, ‘Avrupalı Moldova’ inşa sözü verirken, Rusya ile de dostça ilişkilere sahip. Rusya, geçen yaz Abhazya ve Güney Osetya’yı tanırken Moldova’nın güneydoğusunda Ukrayna sınırında uzanan ‘ayrılıkçı’ Transdinyester’in bağımsızlığını tanımamıştı. 4.3 milyon nüfusa sahip Moldova, 19’uncu yüzyıldan itibaren önce Rus, sonra Rumen kontrolüne geçmiş, 1918’de Sovyetler bünyesine girip SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşmuştu.