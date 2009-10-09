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Dünya

Moldova'da Ermeni-Azeri zirvesi

Aliyev ile Sarkisyan Moldova'da Yukarı Karabağ sorununa ilişkin bir görüşme yaptı.

09 Ekim 2009 03:00

Aliyev ile Sarkisyan Moldova'da Yukarı Karabağ sorununa ilişkin bir görüşme yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İle Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan arasında Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan işgal altındaki Yukarı Karabağ sorununa ilişkin görüşmelerin "ciddi ve yapıcı" geçtiği bildirildi.

ABD'nin Kişinev Büyükelçisi Robert Bradtke, rezidansında 3 saat 20 dakika süren görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, "müzakerelerin ciddi ve yapıcı" geçtiğini belirtti.

Amerikalı Büyükelçi, liderlerin yakın zamanda yeniden bir araya gelmeyi kararlaştırdığını da söyledi

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