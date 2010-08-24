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MOLDOVA POLİSİ 2 KİLO URANYUM ELE GEÇİRDİ KİŞİNEV (A.A)

24 Ağustos 2010 23:12

-MOLDOVA POLİSİ 2 KİLO URANYUM ELE GEÇİRDİ KİŞİNEV (A.A) - 24.08.2010 - Moldova polisi, 2 kilo uranyum ele geçirdi. Moldova İçişleri Bakanlığı sözcüsü Chiril Motpan, kaçakçıların uranyumu 9 milyon avroya satmaya çalıştıkları sırada ele geçirildiğini açıkladı. Motpan, ''Uranyum, Kişinev'de bir garajda bulundu. Kaçakçılar, 9 milyon avroya uranyumu elden çıkarmaya çalıştı. Soruşturma sırasında polisler maddeden bir gram satın aldı ve incelenmesi için ABD'ye gönderdi'' dedi.  Sözcü, maddenin uranyum 238 olduğunun doğrulanması üzerine, zanlıların 20 Ağustosta gözaltına alındığını kaydetti.

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