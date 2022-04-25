Moldova'nın Rusya yanlısı ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde patlamalar

Yaklaşık 500 bin nüfusu olan bu bölgedeki insanların çoğu çifte pasaport taşıyor.
Yarım milyon nüfusun yaklaşık 200 bin kadarında Rusya pasaportu bulunuyor.
Halkın çoğunluğu Rusya’ya bağlanmak ve uluslararası olarak ülkelerinin tanınmasını istiyor ancak ülkenin Rusya ile karasal sınır bağlantısı yok.
Fakat Rusya'nın barış koruma misyonu çerçevesinde Dinyester nehri ile Ukrayna sınırı arasında sıkışmış bölgede bin 500 civarında askeri bulunuyor.
Moldova'nın Transdinyester meselesi
Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.
Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son bulmuştu.
"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl 1 milyar dolar para gönderiyor.