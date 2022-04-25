Moldova'nın Rusya yanlısı ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde patlamalar

Moldova'ya bağlı Rusya taraftarı ayrılıkçı bölge Transdinyester'in başkenti Tiraspol'da Devlet Güvenlik Bakanlığını hedef alan patlamalar meydana geldi.

Euronews'in Devlet televizyonu TSV'den aktardığına göre, binanın camlarının ve kapılarının infilak ettiğini aktarırken olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Ayrıca TSV, ayrılıkçı bölgenin içişleri bakanlığından yetkililerin, binaya kimliği belirsiz kişilerce bombaatarlı ateş açıldığını söylediğini aktardı.

Olay yerinde terk edilmiş bir el bombası fırlatıcısı gösterilirken olayda can kaybı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

Trandinyester neresi ve Rusya için anlamı ne?

Moldova ve Ukrayna sınırları arasında yer alan ve uluslararası toplum tarafından Moldova'nın parçası olarak kabul edilen Transdinyester'in bağımsızlığını Rusya dahil hiç bir ülke tanımıyor.