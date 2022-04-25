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Dünya

Moldova'nın Rusya yanlısı ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde patlamalar

Tiraspol'da Devlet Güvenlik Bakanlığını hedef alan patlamalar meydana geldi

25 Nisan 2022 20:21

Moldova'ya bağlı Rusya taraftarı ayrılıkçı bölge Transdinyester'in başkenti Tiraspol'da Devlet Güvenlik Bakanlığını hedef alan patlamalar meydana geldi.

Euronews'in Devlet televizyonu TSV'den aktardığına göre, binanın camlarının ve kapılarının infilak ettiğini aktarırken olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Ayrıca TSV, ayrılıkçı bölgenin içişleri bakanlığından yetkililerin, binaya kimliği belirsiz kişilerce bombaatarlı ateş açıldığını söylediğini aktardı.

Olay yerinde terk edilmiş bir el bombası fırlatıcısı gösterilirken olayda can kaybı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

Trandinyester neresi ve Rusya için anlamı ne?

Moldova ve Ukrayna sınırları arasında yer alan ve uluslararası toplum tarafından Moldova'nın parçası olarak kabul edilen Transdinyester'in bağımsızlığını Rusya dahil hiç bir ülke tanımıyor.

Yaklaşık 500 bin nüfusu olan bu bölgedeki insanların çoğu çifte pasaport taşıyor.

Yarım milyon nüfusun yaklaşık 200 bin kadarında Rusya pasaportu bulunuyor.

Halkın çoğunluğu Rusya’ya bağlanmak ve uluslararası olarak ülkelerinin tanınmasını istiyor ancak ülkenin Rusya ile karasal sınır bağlantısı yok.

Fakat Rusya'nın barış koruma misyonu çerçevesinde Dinyester nehri ile Ukrayna sınırı arasında sıkışmış bölgede bin 500 civarında askeri bulunuyor.

Moldova'nın Transdinyester meselesi

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son bulmuştu.

"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl 1 milyar dolar para gönderiyor.

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