Moldova, İstanbul Sözleşmesi'ni onayladığına dair belgeyi Avrupa Konseyi'ne sundu

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, aylarca süren tepkilere rağmen kadına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan uluslararası sözleşmeden 1 Temmuz'da resmi olarak ayrılmıştı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti. Türkiye, 20 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasının olduğu kararla sözleşmeyi feshetmişti.