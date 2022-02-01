T24 LogoT24 Logo
Dünya

Moldova, İstanbul Sözleşmesi'ni onayladığına dair belgeyi Avrupa Konseyi'ne sundu

Anlaşma, 1 Mayıs itibariyle Doğu Avrupa ülkesinde yürürlüğe girecek

01 Şubat 2022 11:23

T24 Dış Haberler

Doğu Avrupa ülkesi Moldova, resmi adı “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan İstanbul Sözleşmesi'nin onayını Avrupa Konseyi'ne sundu. 

Moldova'nın Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Daniela Cujba, Moldova'nın ablaşmayı onayladığına dair belgeyi Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne sundu. Bu vesileyle Moldova, anlaşmayı resmen onaylayan 35. ülke oldu.

Anlaşma Moldova'da 1 Mayıs 2022 itibariyle yürürlüğe girecek. 

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, aylarca süren tepkilere rağmen kadına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan uluslararası sözleşmeden 1 Temmuz'da resmi olarak ayrılmıştı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti. Türkiye, 20 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasının olduğu kararla sözleşmeyi feshetmişti. 

 
 
moldovaistanbul sözleşmesiavrupa konsetisundu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24