Moldova, İstanbul Sözleşmesi'ni onayladığına dair belgeyi Avrupa Konseyi'ne sundu

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Doğu Avrupa ülkesi Moldova, resmi adı “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan İstanbul Sözleşmesi'nin onayını Avrupa Konseyi'ne sundu.
Moldova'nın Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Daniela Cujba, Moldova'nın ablaşmayı onayladığına dair belgeyi Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne sundu. Bu vesileyle Moldova, anlaşmayı resmen onaylayan 35. ülke oldu.
Anlaşma Moldova'da 1 Mayıs 2022 itibariyle yürürlüğe girecek.
İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, aylarca süren tepkilere rağmen kadına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan uluslararası sözleşmeden 1 Temmuz'da resmi olarak ayrılmıştı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti. Türkiye, 20 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasının olduğu kararla sözleşmeyi feshetmişti.