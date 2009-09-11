Moldova devlet başkanı görevinden ayrılıyor

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|Moldova Devlet Başkanı Vladimir Voronin görevinden
ayrılacağını açıkladı.
Voronin, Moldova
gazetelerinde yayımlanan açıklamasında, devlet başkanlığı görevini bırakacağını,
iktidarı Batı yanlısı muhaliflerine devredeceğini belirtti.
Daha önce
verilen haberlerde, 2001 yılından beri ülkedeki Komünist Partinin liderliğini
yürüten Voronin'in devlet başkanlığı görevinden, parlamentoda görev almak
amacıyla istifa edeceği ifade edilmişti.
Moldova'da temmuz ayında yapılan
seçimlerde, Batı eğilimli partiler parlamentoda çoğunluğu elde etmiş ve ülkedeki
komünist iktidara son vermek amacıyla koalisyon
kurmuştu.