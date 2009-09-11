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Dünya

Moldova devlet başkanı görevinden ayrılıyor

11 Eylül 2009 13:09

Moldova Devlet Başkanı Vladimir Voronin görevinden ayrılacağını açıkladı.

Voronin, Moldova gazetelerinde yayımlanan açıklamasında, devlet başkanlığı görevini bırakacağını, iktidarı Batı yanlısı muhaliflerine devredeceğini belirtti.

Daha önce verilen haberlerde, 2001 yılından beri ülkedeki Komünist Partinin liderliğini yürüten Voronin'in devlet başkanlığı görevinden, parlamentoda görev almak amacıyla istifa edeceği ifade edilmişti.

Moldova'da temmuz ayında yapılan seçimlerde, Batı eğilimli partiler parlamentoda çoğunluğu elde etmiş ve ülkedeki komünist iktidara son vermek amacıyla koalisyon kurmuştu.
 

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