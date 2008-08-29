Moldova da diken üstünde

Moldova, uluslararası toplumun, Rusya'nın Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya ve Abhazya bölgelerinin bağımsızlığını tanıma girişimini takip etmemesi gerektiğini söyledi.Moldova hükümetinden yapılan açıklamada, Güney Osetya ve Abhazya'nın uluslararası alanda tanınmasının Kafkasya'daki duruma istikrar getireceğini düşünmedikleri bildirildi. Açıklamada, ayrıca Gürcistan'daki durum ile Moldova'nın Trans-Dinyester bölgesi arasında bir mukayese yapılmasını reddettikleri ifade edildi.Rusya Devlet Başkanı Dımitriy Medvedev, Gürcistan ile Rusya arasındaki çatışmanın ardından Güney Osetya ve Abhazya bölgelerinin bağımsızlığını tanıdıklarını açıklamıştı.Medvedev, pazartesi günü yaptığı bir başka açıklamada, Moldova'ya Trans-Dinyester bölgesindeki sorunu, Gürcistan gibi güç kullanarak çözme "hatasına düşmeme" uyarısında bulunmuştu.Rusya'nın Moldova Büyükelçisi Valeri Kuzmin de salı günü, Trans-Dinyester'de kanlı ve felakete varabilecek bir olaylar süreciden kaçınılmasını istemiş, ancak Moldova'daki durumun Kafkaslar'dakinden farklı olduğunu bildiğini belirtmişti.Trans-Dinyester 1992'de Moldova'dan bağımsızlığını ilan etmiş, ancak uluslararası alanda tanınmamıştı. Rusya'nın, bu bölgede eski Sovyet ordusundan kalma silah tesislerini koruma amaçlı 1500 civarında askeri bulunuyor.