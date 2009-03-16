MOL'dan kriz fiyatlarıyla stok eritme operasyonu

MOL Mağazacılık AŞ İcra Kurulu Başkanı Oktay Özdemir, MOL outletlerde tarihi fiyatlarla ellerindeki stokları eriteceklerini belirterek, 7 liraya pantolon, 1,5 liraya tişört, 20 liraya takım elbise satacaklarını söyledi. Özdemir, Türkiye'de üretim yapan tekstil ve hazır giyim firmalarının tek başına ürettikleri ürünlerin çok pahalı ve maliyetli olduğunu, firmaların bir araya gelip güç birliği yapmasıyla oluşan yapılanmanın ise çok daha uygun fiyatlarla ürünleri tüketiciyle buluşturabileceğine dikkati çekti.



Türkiye'nin tekstil olarak büyük bir potansiyelinin bulunduğunu ancak, bu potansiyeli dünyaya istenildiği ölçüde sunamadığını anlatan Özdemir, MOL olarak Türkiye'deki üretim gücünü, üretici firmaları bir araya getirerek ortak sipariş alma sistemine geçeceklerini anlattı.



Özdemir, ilk etapta 78 hazır giyimci bir araya gelerek MOL adı altında bir mağazacılık hareketi başlattıklarını, İstanbul'da açılan ilk mağazanın ardından, ülke genelindeki tekstil ve hazır giyim üreticilerinden gelen yoğun talep üzerine, MOL hareketini tüm Anadolu'ya yaymak için ciddi bir çalışma ortaya koyduklarını dile getirdi.



Anadolu'da oluşturacakları kümelenmelerle siparişleri tek merkezden alıp alt kategorideki şirketlere ve tedarikçilere dağıtacaklarını dile getiren Özdemir, sistemin sipariş veren tarafından kontrolü tek elden olduğu için üretimin çok daha uygun maliyetli hale geleceğini, üretim yapan firmaların da ölçek ekonomisini yakaladıkları için çok daha rahat sipariş alabileceklerini belirtti.



'Talebi Türk malına yönlendirerek daralmayı aşabiliriz'



Tek bir merkez için üretim yapacak firmaların devletten daha fazla destek alabileceklerini ifade eden Özdemir, "İç piyasadaki daralmaya rağmen mevcut talebi Türk malına yönlendirebilirsek, Türkiye'de krizden önceki Türk malına talep de 2-3 katına çıkacaktır. Bu da Türkiye'deki üretimi ciddi anlamda canlandırır" diye konuştu.



Özdemir, bugüne kadarki kümelenme sistemleri dışında çok farklı bir tez sunduklarını, farklı segmentlerde çocuk, bayan, erkek gibi farklı ürün üreten hazır giyimcilerin bir araya gelerek Türkiye için ideal kümelenme sistemini oluşturacağını, bu firmaların da bir araya geldiğinde bir satış alanını doldurabilecek güce ulaşabileceklerini ifade etti.



Bu sistemle aracıların da ortadan kalkacağını, ürünlerin mevcut perakende fiyatlarından çok daha uygun fiyatlara sunulabileceğini kaydeden Özdemir, şunları söyledi:



"Böylece, tek başına bir firmanın yapamayacağı, finansal olarak kaldıramayacağı işi güç birliği yaparak gerçekleştirmiş olacağız. Bu süreç Anadolu'da üretim yapan sanayicilerin de beklediği bir fırsat. MOL yapılanması için bütün Anadolu'yu dolaşıyoruz, çok yoğun bir ilgi var. Türkiye'de bu birleşme kültürü ortaya konduğu zaman dev firmalar çıkabilir. Bunu yakaladığımız zaman Türkiye'nin ihracatı tahmin edilemez noktaya gelebilir. Bu nedenle, bu anlamdaki bir birleşme kültürünün ciddi şekilde desteklenmesi lazım. Bugün karşımızda rekabet etmemiz gereken, ölçek ekonomisini yakalamış global markalar var. Bizim onların yaptıklarını yaparak başarılı olma şansımız yok. Onlardan daha farklı stratejiler izlemeliyiz. Artık ağlama döneminden kurtulup gerçekten bir şeyler yapma dönemidir."



MOL'un piyasaya güçlü bir oyuncu olarak çıkacağını anlatan Özdemir, MOL'un yurt dışından anlaştığı tasarımcılar ve Türk modacılarla İstanbul'da trendleri belirleyeceğini, bu sistemin global markalarla her ortamda rekabet gücüne sahip olabileceğini ifade etti.



10 mağaza aynı anda açılacak



10 Nisan'da 10 MOL mağazasının aynı anda açılacağını, Mayısın ilk haftasında yurt dışında 10 MOL mağazasının daha faaliyete geçeceğini dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:



"İlk mağazalarımız İstanbul, Ankara ve Antalya'da açılacak. Tüketicinin karşısına, 'aile paketi' dediğimiz ürün gruplarıyla çıkacağız. İçinde ceket, gömlek, ayakkabı, pantolon gibi ürünlerin bulunduğu paketler çok uygun fiyatlarla alınabilecek. MOL, daha ortaya çıkar çıkmaz piyasadaki hazır giyim ürünleri yaklaşık yüzde 25 oranında ucuzladı, bu durum bize gurur verdi. Tüketici bundan sonra çok daha ucuza moda ürünleri bulabilecek. Asıl amacımız Türkiye'ye hazır giyim ithalatını durdurmak. Halkımıza bir müjde vermek istiyorum. Vatandaşlarımız bundan sonra inanılmaz fiyatlara çok kaliteli ürünler alacak. MOL outletlerde tarihi fiyatlarla elimizdeki stokları eriteceğiz. 7 liraya pantolon, 1,5 liraya tişört, 20 liraya takım elbise satacağız. İlk outlet mağazamızı Esenler'de açıyoruz."



MOL mağazalarının 3 ayrı segmentte faaliyet göstereceğini ifade eden Özdemir, normal MOL mağazalarında takım elbisenin 65 liraya, pantolonun ise 19 liraya satılacağını, daha üst gelir grubuna yönelik MOL A-Plus'larda ise müşterilerin evlerinden alınması, ürünlerin eve teslimi hizmeti verileceğini, bu mağazalarda alışverişlere, görevli psikologların eşlik edeceğini anlattı.



Her alanda olacaklarını ve hazır giyim sektöründe çok önemli bir açığı kapatacaklarını ifade eden Özdemir, "Hiç kimseye bu sektörü ve bu pazarı bırakma niyetinde değiliz" diye konuştu.

