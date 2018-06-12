T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mola için durduğu yerde, kamyonun çarpması sonucu öldü

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, mola için yol kenarında durup indiği kamyonuna, arkadan gelen başka kamyonun çarpmasıyla bariyer ile araç arasında sıkışıp, ağır yaralanan Murat Yavaş (38), kaldırıldığı hastanede yaşamın

12 Haziran 2018 22:00

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, mola için yol kenarında durup indiği kamyonuna, arkadan gelen başka kamyonun çarpmasıyla bariyer ile araç arasında sıkışıp, ağır yaralanan Murat Yavaş (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Akhisar-Gölmarmara karayolunun 8\'inci kilometresindeki Sarıçalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mola vermek için 45 RM 216 plakalı kamyonunu yol kenarında durduran Murat Yavaş, aracından indi. Bu sırada arkadan gelen 45 RJ 862 pakalı başka bir kamyon, Yavaş\'ın kamyonuna arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Murat Yavaş, kendi kamyonuyla bariyerlerin arasına sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yavaş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Murat Yavaş\'ın cesedi, jandarmanın kaza yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barış GEZİCİAKHİSAR Manisa DHA MANİSA AkhisarMurat YavaşKazaAkhisarGölmarmaraSarıçalı MahallesiMolaRMBuRJYavaşYoldanAcil ServisAkhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet HastanesiAdil Tıp KurumuJandarmaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24